Государственная почтовая компания Latvijas pasts для ускорения процесса доставки посылок открыла кассы быстрого обслуживания в 18 наиболее перегруженных отделениях в Риге, Рижском районе, Елгаве и Екабпилсе.

В Latvijas pasts объясняют, что быстрые кассы будут по два часа каждый рабочий день выдавать посылки посетителям вне обычной очереди за почтовыми услугами. В быстрых кассах будут выдавать заказные письма бандероли и посылки, за которые не нужно платить таможенные платежи или вносить другую доплату.

Список почтовых отделений с быстрыми кассами и временем работы касс можно посмотреть по ссылке (pdf).

Развитие интернет-торговли продолжается, и поэтому в этом году с января по сентябрь Latvijas pasts доставила 5,5 млн международных посылок, что на 1,2 млн единиц больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.