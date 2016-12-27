Вечером 31 декабря и в ночь на 1 января мобильная платформа сервиса вызова такси Taxify планирует в 4-7 раз увеличить стоимость своих тарифов, тем самым, превысив максимальные тарифы, согласованные с Рижской думой. Об этом сообщает агентство LETA.

Представители сервиса вызова такси Taxify заявили, что резкое повышение тарифов в новогодние праздники будет введено, учитывая исторически высокие запросы клиентов. Другая цель тарифов - мотивировать водителей, чтобы всем клиентам, которые захотят вызвать такси, была бы возможность воспользоваться этой услугой.

О новых тарифах, как водители, так и клиенты, будут информированы заранее по электронной почте. Кроме того, тариф Taxify всегда виден клиенту еще до вызова такси.

"Вечером 31 декабря у таксомоторных компаний вызовов клиентов значительно больше, чем в будние дни. А для таксистов это время - ночь, которую они проводят на работе, а не в кругу семьи. Поэтому высший тариф - обоснованный шаг, что приемлемо для обеих сторон", - сказал руководитель компании Taxify в Латвии Юрис Круминьш.

Он добавил, что "нас очень волнует то, что среди водителей других таксомоторных фирм, не повышающих тарифы, установилась практика: в новогоднюю ночь устно договориться с пассажирами о неофициальной оплате за проезд, и ездить без включенного счетчика. Так как нас заботит безопасность наших клиентов и прозрачность платежей, мы такую практику не допускаем, именно поэтому решили официально повысить тарифы, чтобы все поездки были бы зарегистрированы".

В заявлении Taxify для таксистов сказано, что для водителей, работающих по программе Taxify, тарифы будут подняты в 4-7 раз, что позволит шоферам больше заработать.

"Когда получаете вызов, сразу звоните клиенту и информируйте его, что Taxify повысил тарифы, и поездка можно обойтись, иногда, в 5 раз дороже, чем в будни. Это связано с тем, что запросы на услуги такси в новогоднюю ночь как минимум в 10 раз выше, чем в обычные выходные... Во время наплыва звонков клиенты Taxify не смогут выбрать конкретное такси. Заказ будет автоматически отправлен ближайшему таксисту. Это будет сделано для повышения эффективности, сокращения время прибытия автомобиля и для выполнения большего количества заказов", указывается в заявлении компании.

Сейчас в Риге, согласно регулам, согласованным Рижской думой, максимальный тариф такси составляет: 2,13 евро з- а посадку, 0,71 евро - за километр, и 0,14 евро - за минуту. Запланированные тарифы Taxify выше этих показателей. В фирме полагают, что такие ограничения противоречат интересам таксистов, клиентов и условиям рыночной конкуренции.

"Цены на рынке нужно бы регулировать, учитывая соотношения запрос/предложение и честную конкуренцию. Надо понимать, что Taxify - это платформа, соединяющая водителя и клиента, и фактически услуги предоставляет сам таксист. Поэтому окончательное решение о тарифе - в руках водителя. Тарифы носят рекомендательный характер, это значит, что каждый таксист сам обозначает свой тариф, конечно, это делается перед тем, как клиент сделает свой выбор", - объяснили представители Taxify.

Исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс полагает, что повышение тарифов идет вразрез с нормативными актовыми требованиями.

"Призываем Taxify не повышать тарифы вечером 31 декабря и в ночь на 1 января. Мы отмечаем, что водители, которые работают по программе Taxify, в случае повышения тарифов превысят обязанности перевозчика, определенные в лицензии, будут действовать противозаконно, за что может последовать административное наказание до 700 евро штрафа, а также грозит аннулирование лицензии", - отметил Якринс.

"Призываем пассажиров сообщать нам о нарушениях и обязательно подать чек в службу Департамента контроля, на котором видно, что перевозка в такси была выполнена за несоответствующий тариф. Кроме того, у пассажиров есть право отказаться оплачивать тариф несоответствующей суммы, и попросить представить шофера подтвердить проездные тарифы. В любом случае, проездные тарифы в соответствии с положениями Автоперевозчиков и Кабмина, должны быть указаны на внешней стороне на надстройке автомобиля", - объяснил Якринс.

Представитель Baltic Taxi Янис Наглис выразил удивление, что надзирающие институты отрасли, в том числе самоуправление, допустили повышение тарифов со стороны Taxify. Он добавил, что в Baltic Taxi тарифы уже заранее утверждены, а это значит, что на такой шаг Baltic Taxi не пойдет.

Акционерное общество AS Rīgas taksometru parks, работающее под брендом Red Cab, тарифы тоже не собирается поднимать.

"Поддерживая лояльное отношение к своим клиентам, в праздничные дни и по выходным в конце года будем работать с полной отдачей, организуем работу максимальными средствами транспорта и операторов. Тарифы на проезд остаются прежними", - сказала коммерческий директор предприятия Анита Пакалниеце.