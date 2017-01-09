Гостиница расположена в новом здании рядом с Центром передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации, напротив хранилища денег Банка Латвии и Латвийского государственного архива. Ее официальный адрес - ул. Крогус, 1.
Размер вложенных средств компания обнародует в феврале, когда планируется официальное открытие гостиницы.
В гостинице 178 номеров и конференц-центр. Имеются бар, фитнес-центр, работает ресторан Bocca Buona. Управляет отелем компания Carlson Rezidor Hotel Group.
Первоначально в этом месте планировалось строить гостиницу Hilton Garden Inn. Первая гостиница сети Hilton в Риге откроется в новом здании на ул. Грециниеку.