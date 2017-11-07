Во вторник, 7 ноября, в рижском торговом центре Jugla возобновляет работу супермаркет Rimi. Как ранее сообщалось, 13 марта в торговом центре произошел пожар, поэтому он был временно закрыт. После масштабной реконструкции здания в том же помещении возобновляет работу и Rimi, занимающий площадь 1149 квадратных метров.

В день открытия с 12.00 до 19.00 часов самых маленьких посетителей магазина порадуют аттракционы талисманов Rimi и сказочных персонажей, а другие гости смогут оценить особо выгодные предложения в день открытия и на протяжении всей недели.

В настоящий момент торговый центр Jugla полностью возобновил свою работу, и все магазины открыты для посетителей. Планируется, что в начале следующего года в т/ц Jugla будет открыт новый спортклуб Lemon Gym.

По словам представителя фирмы RCH Management, владеющей т/ц Jugla, Раймонда Каировса, основные ремонтные работы в помещениях торгового центра уже завершены. Открыв для посетителей второй этаж и отдельные торговые места на первом этаже, т/ц Jugla возобновил работу еще летом.