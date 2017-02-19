В прошлом году из Латвии вывезено 128,93 млн литров алкогольных напитков или на 1,53% меньше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

87% общего объема напитков было экспортировано, в основном в Россию, 13% отправлено в другие страны ЕС, в том числе большая часть - в Литву и Эстонию.

Экспорт алкогольных напитков из Латвии в прошлом году уменьшился на 2,84%. В целом за прошлый год экспортировано 112,14 млн литров алкогольных напитков, тогда как в 2015 году - 115,42 млн литров.

В другие страны ЕС в прошлом году отправлено 16,8 млн литров алкогольных напитков, что на 1,53% меньше, чем в 2015 году (17,06 млн литров).

В целом за прошлый год в Латвии было произведено 52,91 млн литров алкогольных напитков, не считая пива. По сравнению с 2015 годом объемы производства уменьшились на 1,07%.