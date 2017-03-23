В Таллине и Вильнюсе в прошлом году построено по 30-40 тыс. кв.м новых торговых площадей.

В этом году в Таллине сдано в эксплуатацию 34,8 тыс. кв. м торговых площадей, в Риге - 900 кв.м. (расширение торгового центра Damme), в Вильнюсе - 3600 кв.м.

В ближайшие годы торговые площади в Риге расширятся на 140 тыс. кв.м. Это будут торговые центры IKEA и Akropolis, новый магазин Depo и расширение торгового центра Alfa.

Бергман рассказал, что в торговле существует ряд проблем. "Мы становимся богаче, но нас все меньше. Второй момент - это развитие электронной коммерции, что меняет подход к недвижимости. Еще несколько лет назад магазины электротоваров и бытовой техники охотно арендовали помещения по 2000-4000 кв. м, а теперь магазины становятся меньше, потому что торговые центры переходят в электронную коммерцию", - рассказал Бергман.