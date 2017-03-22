Согласно представленному Министерству финансов Эстонии ходатайству об инициировании государственной специальной планировки, предприятия лесной промышленности Эстонии планируют построить высокотехнологичный завод по производству целлюлозы стоимостью в миллиард евро в районе Тарту.

Сейчас неизвестно, будет ли завод построен в Тартумаа или Вильяндимаа, поскольку процесс инициирования не завершен.

В ходатайстве требуется точнее обозначить регион, в котором планируется построить завод, сказал журналистам в среду один из инициаторов проекта Маргус Кохава. Реализующая проект компания Est-For указала, что намеревается строить производство в регионе Тарту.

По словам Кохава, важно, чтобы в отдаленной перспективе была возможность строительства железнодорожной линии, поэтому завод нельзя строить вдали от Тарту.

Группа действующих в лесной промышленности Эстонии инвесторов намерена к 2022 году построить в Эстонии древесно-рафинировочный завод стоимостью в миллиард евро. Инвесторы создали с этой целью фирму Est-For Invest OU.

30 января фирма обратилась к Министерству финансов с ходатайством об инициировании государственной специальной планировки. Правительство должно принять решение в течение 90 дней. "Сейчас решение согласовывают", - сказал Кохава.

Если специальная планировка будет готова, это будет означать выдачу права на застройку, сказал Кохава. После завершения работы над специальной планировкой группы интереса больше не смогут повлиять на процесс, добавил он.

По словам Кохава, составление государственной специальной планировки длится 2,5 года, для инвесторов это пугающе долгий срок, поскольку за 2,5 года ситуация на рынке может заметно измениться.

Группа инвесторов примет решение об инвестициях в 2019 году, стороны планируют в случае положительного решения об инвестициях включить в проект также стратегического инвестора и зарубежные банки.