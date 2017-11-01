Он добавил, что совету требуется стратегическая концепция, так как, например, пока неясно, где будет находиться автовокзал - под новым вокзалом или в Торнякалнсе.

Один из членов совета, мэр Риги Нил Ушаков, сказал, что в контексте Rail Baltica в Риге важен вопрос о том, кто и за что будет платить. Задача Рижской думы состоит в том, чтобы сэкономить средства городского бюджета.

Аугулис добавил, что продолжается согласование с другими сторонами, причастными к проекту, например, Латвийским университетом, Академический центр которого находится рядом с тем местом, где планируется строить транспортный узел.

Проект Rail Baltica на 85% финансируется из средств ЕС и на 15% - из государственного бюджета.