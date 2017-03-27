24 и 25 апреля в Риге будет проходить форум Rail Baltica Global Forum 2017. Участники рассмотрят экономический потенциал проекта и вопросы организации закупок.

Второй день форума, 25 апреля, будет специально посвящен теме закупок. В нем приглашены участвовать потенциальные поставщики, чтобы получить более детальную информацию о предстоящих в этом году закупках и их плане, а также выявить потенциальных партнеров.

Председатель правления совместного предприятия RB Rail Байба Рубеса предоставит участникам форума информацию о прогрессе в реализации проекта Rail Baltica, его графике и финансировании, распределении ответственности. Она также представит основные данные новейшего исследования затрат на проект.

RB Rail - совместное предприятие трех стран Балтии, основанное в 2014 году.