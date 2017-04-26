В среду, 26 апреля, на ул. Торнякална, 2 в Риге будет снесено здание, которое ухудшает окружающую среду.

24 июля 2015 года Рижская дума приняла решение о присвоении производственному корпусу на ул. Торнякална, 2 статуса развалины категории А и применило к собственнику здания – фирме Realm – повышенную ставку налога на недвижимую собственность. С 2009 года самоуправление призывало владельцев улучшить техническое и визуальное состояние здания.

30 августа 2016 года самоуправление приняло решение о принудительном приведении собственности в порядок, которое предусматривало, что владельцы устранят опасность для прохожих и факторы, способствующие ухудшению окружающей среды. Собственники в настоящее время добровольно выполняют решение думы.