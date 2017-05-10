Девелопер AFI Europe начал строительство домов жилого комплекса Trebū HOME, который находится в Риге на территории между улицами Лубанас, Салнас и Курпичу, пишет db.lv.

На первом этапе развития в строительство будет инвестировано 10 млн евро. Два пятиэтажных жилых дома Trebū HOME планируется сдать в эксплуатацию весной 2018 года. В каждом доме разместится 54 квартиры.

Всего в течение десяти лет в комплексе Trebū HOME планируется возвести 25 зданий, в которых будут 1500 квартир и коммерческие площади. Общий объем инвестиций составит 150 млн евро.

В проектировании Trebū HOME участвовали латвийские архитектурные бюро Arhis и Mark arhitekti, а также израильское бюро ARC4G. Строительные работы осуществляет компания Arčers.

Общая территория вокруг зданий комплекса составит 10 гектаров. На ней будет обеспечено освещение, планируется создать дорожки для прогулок, скамейки и посадить деревья. Во дворе каждого здания разместится детская площадка, на территории будет игровая площадка для более взрослых детей. Кроме того, будут созданы зоны для активного отдыха: спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки.