На первом этапе развития в строительство будет инвестировано 10 млн евро. Два пятиэтажных жилых дома Trebū HOME планируется сдать в эксплуатацию весной 2018 года. В каждом доме разместится 54 квартиры.
Всего в течение десяти лет в комплексе Trebū HOME планируется возвести 25 зданий, в которых будут 1500 квартир и коммерческие площади. Общий объем инвестиций составит 150 млн евро.
В проектировании Trebū HOME участвовали латвийские архитектурные бюро Arhis и Mark arhitekti, а также израильское бюро ARC4G. Строительные работы осуществляет компания Arčers.
Общая территория вокруг зданий комплекса составит 10 гектаров. На ней будет обеспечено освещение, планируется создать дорожки для прогулок, скамейки и посадить деревья. Во дворе каждого здания разместится детская площадка, на территории будет игровая площадка для более взрослых детей. Кроме того, будут созданы зоны для активного отдыха: спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки.