В четверг, 2 ноября, в Риге будет открыт обновленный автосалон Volvo. В обновление объекта инвестировано 870 тыс. евро.

Автосалон находится по адресу ул. Сканстес, 33. В нем будут продаваться только новейшие автомашины марки Volvo, запасные части и аксессуары, а также будет обеспечен высококлассный сервис в соответствии с новым стандартом VPS (Volvo personal service), говорится в пресс-релизе компании Mūsa Motors Rīga.

"Наша цель – находиться среди трех самых продаваемых в Латвии марок автомашин", - подчеркнул представитель бренда Volvo в Латвии, директор Mūsa Motors Rīga Роберт Озолиньш.

План компании Volvo предусматривает, что к 2020 году согласно новым стандартам компании (Volvo Retail Experience) будут полностью преобразованы автосалоны Volvo Cars во всем мире. Латвия одной из первых реализует новую концепцию. Предприятие отмечает, что цель его состоит в том, чтобы укрепить свои позиции на рынке автомашин класса премиум.