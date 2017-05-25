В конце мая в Риге откроется первая закусочная сети Nathan’s Famous, сообщает Colliers International.

Nathan’s Famous будет находиться в Старой Риге по адресу ул. Грециниеку, 7. В создание кафе вложено 40 000 евро. В меню закусочной - нью-йоркские хот-доги, бургеры, а также картофель с различными соусами.

Фирма SGK Nordic, получившая франшизу на бренд Nathan’s Famous, намеревается открыть в Риге 10 таких закусочных.

Nathan’s Famous один из старейших брендов закусочных, предлагающих хот-доги. История компании началась в 1916 году, когда эмигрант из Польши - Натан Хэндверкер, открыл на Кони Айленд закусочную Nathan’s Famous. Сейчас работает более 40000 точек питания Nathan’s в 13 странах мира, а в супермаркетах США ежегодно продается более 430 миллионов хот-догов Nathan’s в год.