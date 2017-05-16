Предприятие Printful, входящее в латвийскую Draugiem Group, откроет производство в Риге. Оно станет производственным центром, обслуживающим всех европейских клиентов Printful.

Производственный центр разместится в здании по адресу улица Старта, 1. Площадь помещений производства составит 1500 квадратных метров. В создание производственного центра будет инвестировано более миллиона евро. Уже в июне этого года планируется выполнить на производстве первый клиентский заказ.

На новом производстве будут выполняться почти все работы, которые предлагает Printful, от изготовления текстильных изделий, до печати на одежде и предметах интерьера. В течение ближайших двух лет на производстве планируется создать рабочие места для 150 специалистов.

На производстве Printful будет задействована профессиональная команда швей, а также установлено оборудование для печати Kornit.