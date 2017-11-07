На следующей неделе, 15 ноября, в Риге открывается коворкинг People Work на улице Бирзниека-Упиша.

Коворкинг будет находиться по адресу Бирзниека-Упиша, 21 в здании, где раньше находился центральный офис банка Norvik banka. В здании проведена реновация с учетом индивидуально разработанного дизайна.

Площадь помещений People Work составляет 3500 кв.м, коворкинг рассчитан на 400 рабочих мест. В здании имеется конференц-зал на 210 человек. People Work будет работать круглосуточно и без выходных, отмечается в пресс-релизе.

В проект было инвестировано свыше 3,5 млн евро. Это суммарная стоимость реновации 4-этажного здания в центре Риги, капитального ремонта, закупки мебели и оборудования.