Международная группа The Rezidor Hotel Group в Риге до 2020 года планирует открыть новую гостиницу под брендом Radisson RED.

Как уже ранее писало агентство LETA, в ближайшие три года группа Carlson Rezidor Hotel Group намерена открыть в Риге гостиницу под одним из брендов Quorvus Collection, Radisson RED или Prizeotel.

В новом рижском отеле Radisson RED будет 220 номеров. Гостиницы Radisson RED исполнены в современном стиле и главным образом рассчитаны на поколение "миллениалов".

Гостиница Radisson RED в Риге будет открыта на ул. Элизабетес, недалеко от железнодорожной станции в сотрудничестве с компанией по управлению недвижимости Astor Group.

В портфеле The Rezidor Hotel Group сегодня насчитывается 480 отелей в 80 странах мира.