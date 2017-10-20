Общая площадь предприятия Komfovent составит 7000 кв. м, затраты - 10 млн евро, работать на заводе будут около 60 человек.

Как рассказал руководитель Velve Айнар Лейтенс, завод будет построен с учетом требований энергоэффективности класса А. Здесь будут и производственные помещения, и офисы и склады. Завершить строительство планируется весной 2018 года.

Продукцию Komfovent планируется экспортировать в Швецию, Германию, Францию, а также производить для нужд внутреннего рынка. Новый завод будет выпускать противопожарные и дымовые клапаны трех различных классов.