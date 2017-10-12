Как пишет rus.db.lv, план развития города предусматривает, что автомашин в центре Риги должно стать меньше за счет park-n-ride и велотранспорта. Первая попытка создать в Риге стоянки такого типа не увенчалась успехом, потому что объект на ул. Улброкас используется мало. Несколько лет назад по заказу самоуправления был разработан специальный план, согласно которому до 2025 года в Риге нужно было создать широкую сеть park-n-ride за 39 млн евро.

Как отметил член правления EuroPark Мартиньш Мейситис, водители часто оставляют автомашины на стоянках у торговых центров. Торговые центры уже заметили эту тенденцию и заинтересованы в регулировании, чтобы для посетителей торговых центров оставались бесплатные места.