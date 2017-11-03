В рамках проходящего в Риге фестиваля Digital Freedom Festival стартапы смогут выступить перед представителями ведущего в мире акселератора 500 Startups из США.

Акселератор 500 Startups из США призывает стартапы на предпосевной стадии (pre-seed) принять участие в конкурсе (startup pitch). У победителя будет возможность получить знания, косвенное финансирование и другие инструменты для поддержки на сумму более чем 100 000 долларов США. Срок подачи заявок – до 10 ноября.

"Рига – единственное место в Европе, где влиятельный акселератор 500 Startups из США организует конкурс startup pitch - отбор новых предприятий. Это "золотой билет" для стартапов нашего региона и возможность получить не только финансирование в объеме более 100 000 долларов, но и знания и опыт в Сан-Франциско", - отмечает соучредитель Digital Freedom Festival Дагния Леиня.

Предприятия, которые пройдут первый этап отбора, 26 ноября смогут поучаствовать в программе менторинга 500 Startups, в свою очередь, 3-5 лучших предприятий 29 ноября смогут представить свою идею местным и международным инвесторам, средствам массовой информации и другим посетителям Digital Freedom Festival, что позволит стать узнаваемыми и наладить новые контакты. Победитель конкурса получит путёвку на финальный этап отбора в Кремниевой долине в следующий "призыв" акселератора.

В прошлом году 500 Startups конкурс выиграла компания из Латвии Funderful и предприятие из Финляндии SkenarioLabs.