Член правления Elk&Co gaļas nams Наталия Гирса рассказывает, что магазин прекратил работу из-за разногласий между собственниками. Еще одна причина ликвидации - недостаточный спрос на столь специфическое мясо.

"Постепенно люди в Латвии учатся есть дичь, на нее есть спрос, но она дороже, и не все могут себе это позволить. Покупателей на мясо крокодила было настолько мало, что мы перестали его заказывать", - говорит Наталия Гирса.

Она допускает, что магазин был открыт "в неправильном месте" - возможно, в торговом центре покупателей было бы больше. Гирса не исключает, что когда-нибудь в будущем снова откроет магазин дичи, потому что ее муж и партнер по бизнесу Роман Гирса - страстный охотник.