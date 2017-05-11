В конце мая в Риге закроется рижский ресторан KASHA Gourmet. На его месте появится ресторан ID Gourmet с новой концепцией.

До воскресения, 21 мая, у клиентов имеется последняя возможность посетить KASHA Gourmet.

21 мая KASHA Gourmet закроет свои двери на реконструкцию, и уже 26 мая в том же месте, на улице Стабу, 14, свои двери откроет ресторан с новой концепцией и под новым названием ID Gourmet. Шеф-повар и команда останутся прежними, однако изменится общий облик заведения, его философия, а главное – меню, в котором останутся некоторые слегка видоизмененные "хиты" KASHA Gourmet.

В основу обновленной концепции ID Gourmet ляжет более изысканная ресторанная кухня, богатая вкусовыми нюансами как популярных в мире блюд, так и экспериментальных творений шеф-повара.