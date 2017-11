Посетители сети спортклубов Atletika получили сообщение о том 30 ноября рижские клубы этой сети в Иманте (бульвар Анниньмуйжас, 40а), Золитуде (ул. Анниньмуйжас, 17), Barona Centrs (ул. Кришьяня Барона, 46) прекратят работу, и с 1 декабря услуги спортивного клуба по данным адресам будет оказывать компания MyFitness.

После этого в Риге будет насчитываться 11 клубов MyFitness, а клуб Atlētika Kengarags продолжит работать как независимый фитнес-центр.

"В планах – модернизация оборудования, которая сделает клубы еще более привлекательными и современными. Кроме того, большое внимание будет уделяться повышению качества сервиса и расширению ассортимента услуг. В дальнейшем единый абонемент позволит вам заниматься в 11 клубах, что существенно расширит спектр предлагаемых услуг и сделает тренировки более доступными", - говорится в сообщении.

Последний платеж клиентов Atlētika с действующими контрактами будет автоматически уменьшен пропорционально дням, оставшимся до 30 ноября 2017 года.

Клиентам, сделавшим предоплату за период после 30 ноября 2017 года, Atlētika вернет деньги в течение ноября путем перечисления на указанный банковский счет. В случае необходимости Atlētika обещает связаться с клиентами для уточнения платежной информации.

Дополнительная информация о продолжении тренировок в этих клубах - на сайте MyFitness.

Как рассказал порталу rus.db.lv один из акционеров Atlētika Андрис Жиганов, причиной закрытия спортклубов стал конфликт акционеров Atlētika. От подробных комментариев Жиганов временно воздержался, заметив только, что "другой акционер пытался продать клубы без его ведома и согласия, поэтому впереди - судебные дела и уголовные иски".

Согласно данным Crediweb.lv, основным акционером Atlētika MNGT является Валерий Комаров - ему принадлежит 82% долей капиатал , а миноритарный акционер(18%) - Андрис Жиганов.

По данным Crediweb.lv, латвийская фирма My Fitness принадлежит эстонскому акционерному обществу My Fitness. Оборот латвийской My Fitness в 2016 году составил 2,9 млн евро, прибыль - 381,5 тыс. евро, в ней насчитывалось 87 работников.