Kapēc veikalos izzūd @CocaCola? Jau otrais veikals... pic.twitter.com/eE7rRKZW6S — Artis Ozoliņš (@ArtisOzolins) 20 February 2017

"Rimi предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров и брендов, поэтому и в этом случае у покупателей есть возможность выбрать и приобрести самый подходящий напиток из широкого набора товаров, доступных в наших магазинах. Сейчас идет процесс переговоров о продлении договора, поэтому поставщик решил прекратить поставку напитков в нашу сеть магазинов. Поэтому возможна ситуация, когда в магазинах нельзя будет приобрести Coca-Cola и другие напитки, распространяемые этим поставщиком", - сообщила руководитель по отношениям с общественнностью Rimi Latvia Инга Бите.