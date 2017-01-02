В данный момент закончены работы со сваями и началось бетонирование, а сдача здания в эксплуатацию планируется весной 2018 года. Проект гостиницы на ул. Кунгу, 5, принадлежит одному из крупнейших в Латвии операторов гостиниц - фирме Mogotel. Он представляет сейчас два бренда - Wellton и Rixwell. Mogotel управляет в Латвии девятью гостиницами и одной в Таллинне. В ближайшие годы в Риге в сотрудничестве с инвесторами планируютсся еще семь проектов.

В пятизвездочной гостинице Wellton на ул. Кунгу предусмотрено шесть этажей на 28 номеров, ресторан и небольшой СПА-центр. Площадь земельного участка составляет всего 319 кв.м.

По данным Crediweb.lv, фирма Mogotel принадлежит Вадиму Мухину (на фото). В 2015 году ее оборот составил 12,9 млн евро, прибыль - 238 тыс. евро. В фирме работали 314 человек.