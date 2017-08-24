Решение о восстановлении хозяйственной деятельности принято потому, что фирма передала Службе госдоходов часть запрошенной информации по объявлениям, размещенным на портале ss.lv. Кроме того, фирма Internet письменно пообещала в дальнейшем сотрудничать с СГД и предоставлять налоговикам необходимую информацию.

Вместе с восстановлением хозяйственной деятельности возобновлены и домены, принадлежащие родственным предприятиям. Напоминаем, что по требованию СГД в начале августа Институт математики и информатики Латвийского университета, который является администратором доменов в зоне .lv (NIC.lv) отключил доменные имена ss.lv, 2000.lv, auto.lv, dch.lv, dorfman.lv, doska.lv, firenet.lv, ftp.lv, inet.lv, internet.lv, kasko.lv, madam.lv, moneta.lv, multisistema.lv, myphoto.lv, netmail.lv, noma.lv, octa.lv, pulse.lv, showbar.lv, sludinajumi.lv, sound.lv, sys.lv и titans.lv.

СГД надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничество, в рамках которого фирма Internet будет выполнять принятые на себя в письменном виде обязательство.