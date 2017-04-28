Собрание акционеров переизбрало трех членов предыдущего совета: Николая Сигурда Булманиса, Каспара Бришкенса и Каспара Аболиньша. Председатель совета airBaltic и его заместитель будут избраны на первом заседании нового совета.

Как сообщалось, датский предприниматель Ларс Туэсен приобрел у прежнего инвестора Ральфа Дитера Монтага-Гирмеса компанию "Aircraft Leasing 1", владеющую 20% акций airBaltic. Сделка внесена в Коммерческий регистр 11 апреля.

Согласно публично доступной информации, в настоящее время Туэсен входит в правления нескольких предприятий, например, Basisbank, RoBAT, Norrebro Bryghus, Dutch Leisure Group, а его карьера была связана также с FTI Group, Airtours, Scandinavian Airlines (SAS) и Privatbanken (в настоящее время Nordea).

В 2016 году прибыль airBaltic составила 1,2 млн евро - в несколько раз больше, чем в 2015 году, оборот - 286 млн евро eiro, на 1% больше. airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения.