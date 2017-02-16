Лучшим работодателем Латвии по результатам опроса компании CV-Online Latvia пятый год подряд стало государственное предприятие Latvenergo. На втором месте – LMT, на третьем - Rimi Latvia.

Далее следуют – Swedbank, Lattelecom, Circle K Latvia (прежнее название - Statoil Fuel & Retail Latvia), Latvijas gaze. Указанные выше предприятия занимают первые пять позиций рейтинга

По сравнению с прежним опросом, в этом году в лидеры вырвались Rimi и Swedbank, которые потеснили Lattelecom.

В список самых желанных работодателей также впервые вошли сеть магазинов стройматериалов DEPO DIY, телекоммуникационное предприятия Bite Latvija, Рижские отделения Службы госдоходов, энергетическое предприятие Sadales tīkls, IT-предприятие Evolution Latvia (Evolution Gaming), а также деревообрабатывающее Latvijas finieris.

Жители Латвии также охотно бы поработали в Latvijas Valsts Meži, аirBaltic, Международном аэропорту "Рига", латвийском филиале Accenture, Draugiem, Банке Латвии, Tele2 и Latvijas dzelzceļš.

В этом году из списка лидеров пропали Havas Europe (обслуживание аэропорта), банки Nordea и ABLV Bank, строительная компания UPB, а также Tieto Latvia, Aldaris и Drogas.

Опрос проводился с 12 января по 1 февраля, в нем участвовали 3162 респондента.