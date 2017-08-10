На следующей неделе в четверг, 17 августа, в рижском торговом центре Domina Shopping откроется супермаркет Maxima XXX, в создание которого компания розничной торговли Maxima Latvija инвестировала 1,2 млн евро.

Торговая площадь супермаркета составит 3700 квадратных метров, в нем будет работать 90 человек. В магазине оборудовано 14 касс: восемь обычных касс и шесть касс самообслуживания. На трех кассах самообслуживания можно расплачиваться как наличными, так и платежной картой, на трех - только платежной картой.

В супермаркете покупателям будут доступны 60 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров.

Как отметил руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс, это крупнейший супермаркет, который компания открывает в Латвии за последние 11 лет.