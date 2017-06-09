В открытие нового супермаркета планируется вложить 2,06 млн евро, сообщают представители Maxima Latvija.

В ближайшее время розничный торговец намеревается подать необходимые документы в Совет по конкуренции, потому что только после получения разрешения от этой организации можно начать работы по открытию магазина.

Площадь нового магазина составит 4800 квадратных метров, в нем будет предлагаться более 60 000 наименования продовольственных и бытовых товаров. Также в супермаркете будут оборудованы кассы для семей с детьми и кассы самообслуживания.

Руководитель Rīga Plaza Эгита Пуките отметила, что торговый центр планирует провести существенную реконструкцию зоны бывшего супермаркета Prisma, площадь которой превышает 8000 квадратных метров.

Напомним, что все работавшие в Латвии супермаркеты Prisma закрылись в конце мая 2017 года.