В открытие нового супермаркета планируется вложить 2,06 млн евро, сообщают представители Maxima Latvija.
В ближайшее время розничный торговец намеревается подать необходимые документы в Совет по конкуренции, потому что только после получения разрешения от этой организации можно начать работы по открытию магазина.
Площадь нового магазина составит 4800 квадратных метров, в нем будет предлагаться более 60 000 наименования продовольственных и бытовых товаров. Также в супермаркете будут оборудованы кассы для семей с детьми и кассы самообслуживания.
Руководитель Rīga Plaza Эгита Пуките отметила, что торговый центр планирует провести существенную реконструкцию зоны бывшего супермаркета Prisma, площадь которой превышает 8000 квадратных метров.
Напомним, что все работавшие в Латвии супермаркеты Prisma закрылись в конце мая 2017 года.