В Вентспилсском парке начнет работу производственное предприятие Wasserkabel Baltic, на котором будут производиться первые в Балтии системы обогрева и охлаждения воздуха нового поколения. Официальное открытие производства намечено на 26 мая.

Wasserkabel Baltic займется производством компонентов созданной в Германии низкотемпературной системы обогрева и отопления. Действие системы базируется на основе принципа излучения и поглощения тепла с использованием изготовленной из высококачественного полипропилена системы водных капилляров, которая по необходимости устанавливается в потолках, в стенах или в полу.

Дополнительно предприятие будет предлагать на рынке полипропиленовые трубы для внутренних работ в зданиях.

Общая площадь производства около 1400 квадратных метров. Wasserkabel Baltic до 2018 года планирует создать, по крайней мере, 15 новых рабочих мест. В приобретение оборудования и оборотные средства предприятие вложило около 1,7 млн евро.