"Мне хотелось бы, чтобы Korso стал семейным центром отдыха, который работает не только для туристов, но и для постоянных жителей Юрмалы", - отмечает Светлана Шемякина, член правления фирмы Ērgļi VT, выступающей девелопером нового торгового центра. Своей сверхзадачей девелопер считает добиться того, чтобы люди посещали улицу Йомас не только в солнечное время во время пляжного сезона и Korso привлекал посетителей в любое время.

Поэтому вместе с продовольственным магазином Sena bode, нескольким магазинами местных и международных брендов в центре также открывается развлекательно-образовательный центр Zili brīnumi, небольшой кинотеатр, кафе Madam Brioš на первом этаже, ресторан на третьем этаже, а также салон SPA. Сейчас заключены договоры с 23 арендаторами, торговый центр заполнен на 100%. Центром управляет компания BPT Real Estate.