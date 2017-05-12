Вайдере ссылается на исследование, проведённое несколько лет назад в Словакии. Выводы авторов неутешительны - даже крупные компании, продавая товары с одним и тем же наименованием, изменяют состав. Поэтому продукты в Западной Европе вкуснее, порошки стирают лучше, а косметика безопаснее, пишет со ссылкой на программу Латвийского радио 4 "Домская площадь" портал lsm.lv.

По словам Вайдере, этой весной проблему удалось донести до комиссаров Европейской комиссии. Евродепутат планирует провести конференцию на эту тему. Но главная цель - разработать правила, чтобы не допустить практику, когда под одной маркой одной фирмы продукты продаются с разным качеством в разных группах государств, — заявила Вайдере в интервью радио.

Глава Продовольственно-ветеринарной службы Латвии Марис Балодис признает, что на местный рынок действительно иногда поступает менее качественный товар. Но если маркировка соответствует составу продукта, то тут и нет никаких нарушений, это уже вопрос этики.

В свою очередь глава Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич причину видит в низкой платежеспособности населения стран Восточной Европы. Крупные производители снижают свои затраты, поставляя на рынки стран Восточной Европы более дешевые продукты и товары, используя при производстве более простую технологию. Например, кофе может быть приготовлен из более дешевых сортов кофейных бобов. Однако это не указывается в маркировке, чем и пользуется производитель, пишет портал lr4.lsm.lv.

Как ранее неоднократно писал портал DELFI, страны Восточной Европы болезненно воспринимают то, что производители продуктов питания, возможно, используют двойные стандарты для стран "старой" и "новой" Европы. Проблема уже несколько лет обсуждается на уровне Европарламента.

Но производители отказываются признать проблему. Директор Центра выбора потребителей (Consumer Choice Center) Фред Рюдер заявил Euractiv, что на самом деле производители стараются подстроить свои продукты под вкусы потребителей в конкретной стране.

"Призывы к обязательному выравниваю вкуса продуктов по всему ЕС - последнее, что нужно ЕС и потребителям", - отметил он.

Первыми тревогу забили в Словакии

Одинаковые продукты, которые продаются в магазинах в странах Восточной и Западной Европы, значительно различаются по качеству. Такой вывод содержится в исследовании, которое было проведено по заказу правительства Словакии.

В рамках исследования сравнивались одинаковые продукты одних и тех же производителей, которые продаются в магазинах в Словакии и Австрии. Состав девяти продуктов был практически идентичным, трех - различался незначительно, десяти - различался в такой степени, что это влияло на качество продукта в целом.

Вкус кока-колы в Австрии и Словакии заметно отличается (австрийская слаще), при этом в состав австрийской колы входит сахар, словацкой - изоглюкозы. Рыбные палочки бренда iglo, которые продаются в Австрии, содержат на 8,8% больше рыбы, чем точно такой же продукт в Словакии. Пакетики с чаем Earl Grey в Австрии продаются в упаковке из алюминиевой фольги, в Словакии - из бумаги. Фольга позволяет сохранить аромат и вкус чая, отмечают авторы исследования.Сыр Emmental, который можно купить в Словакии, по структуре отличается от австрийского - в нем нет характерных дырок. Сыр моцарелла продается в обеих странах в упаковках по 125 граммов, однако фактически вес продукта различается - в Словакии он составляет 119,4 грамма, в Австрии - 124 грамма.

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К каким выводам пришли в Венгрии?

Качество продуктов в австрийских магазинах выше, чем продукция тех же производителей, предназначенная для продажи в Венгрии. Такой вывод сделала венгерская служба контроля за безопасностью продуктов питания NEBIH, сообщает EurActiv.com.

Эксперты сравнили 24 идентичных продукта, которые продаются в сетях магазинов типа Lidl и Aldi. Выяснилось, что вафли Manner в Венгрии менее хрустящие, чем в Австрии, а венгерская Nutella отличается по вкусу и консистенции не в лучшую сторону. Обнаружена и разница в других продуктах.

Глава аппарата президента Венгрии Януш Лазар заявил на пресс-конференции, что выводы экспертов носят скандальный характер. По его словам, правительство проведет более широкую экспертизу продуктов питания на внутреннем и внешнем рынках.

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