Окружной суд Манчестера 23 февраля вынес приговор в пользу Валерия Белоконя в споре против семьи Ойстонов, сообщила представитель Belokon Holdings Екатерина Василенко.

Судебный иск на семью Оуена Ойстона подал Baltic International Bank.

Суд признал, что семья Ойстонов безосновательно не выплатила акционеру Baltic International Bank Валерию Белоконю причитающуюся часть прибыли из его инвестиций в стадион. Объем невыплаченной прибыли составил около одного миллиона английских фунтов. Точная сумма выплат будет определенна на отдельном судебном заседании, которое состоится в начале апреля, после выполнения последних финансовых расчетов.

Суд также принял решение взыскать с семьи Ойстонов судебные издержки в размере 425 тыс. фунтов.

Baltic International Bank перенял требования компании VB Football Assets к компании Segesta Limited о невыполнении обязательств, оговоренных в Инвестиционном договоре, заключенном в 2008 году.

Segesta Limited принадлежит совладельцу футбольного клуба Blackpool Оуену Ойстону, она владеет футбольным стадионом, на котором проходят игры упомянутого клуба.