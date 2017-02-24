Судебный иск на семью Оуена Ойстона подал Baltic International Bank.
Суд признал, что семья Ойстонов безосновательно не выплатила акционеру Baltic International Bank Валерию Белоконю причитающуюся часть прибыли из его инвестиций в стадион. Объем невыплаченной прибыли составил около одного миллиона английских фунтов. Точная сумма выплат будет определенна на отдельном судебном заседании, которое состоится в начале апреля, после выполнения последних финансовых расчетов.
Суд также принял решение взыскать с семьи Ойстонов судебные издержки в размере 425 тыс. фунтов.
Baltic International Bank перенял требования компании VB Football Assets к компании Segesta Limited о невыполнении обязательств, оговоренных в Инвестиционном договоре, заключенном в 2008 году.
Segesta Limited принадлежит совладельцу футбольного клуба Blackpool Оуену Ойстону, она владеет футбольным стадионом, на котором проходят игры упомянутого клуба.