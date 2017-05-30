Стороны встретились, чтобы обсудить регулирование оборота алкогольных напитков и предложение президента об отказе продавать алкогольные напитки в пластиковых бутылках. Вейонис положительно оценил готовность производителей отказаться от продажи алкоголя в больших пластиковых бутылках. Соответствующие поправки к Закону об обороте алкогольных напитков недавно принял Сейм.

Президент подчеркнул, что полный запрет на продажу алкогольных напитков в пластиковых упаковках не только уменьшит доступность и потребление алкоголя, но и повысит уровень здоровья населения, поскольку будет способствовать уменьшению загрязнения окружающей среды.

Производители алкогольных напитков информируют, что отрасль концептуально поддерживает предложение президента и готова отказаться от использования PET-бутылок, не направляя новые инвестиции в использование PET.

Во время переговоров стороны согласились с тем, что переход к использованию более благоприятной для окружающей среды упаковки должен происходить постепенно, чтобы отрасль могла своевременно переориентировать производство и вложить необходимые инвестиции.