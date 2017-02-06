С 2017 года подача декларации о доходах в Службу госдоходов из добровольной прекращается в добровольно-принудительную. Причина в том, что в Латвии в силу вступила система дифференцированного минимума, который напрямую зависит от уровня доходов. Что изменилось в этом году? Как рассчитывается минимум? Какую сумму государство обязано вернуть? Где и когда можно подать декларацию? Портал DELFI отвечает на самые распространенные вопросы о возврате налогов.

Ещё в прошлом году в Латвии был введен дифференцированный не облагаемый подоходным налогом минимум. Важно помнить, что при определении этой суммы учитывается не только заработная плата, но и все доходы жителей. Свои разъяснения опубликовало Министерство благосостояния.

Основы: как вернуть переплаченный налог?

Жители Латвии имеют право подать декларацию и вернуть из госбюджета переплаченный налог - с оправданных медицинских расходов и расходов на образование, взносов в пенсионные фонды и расходов на страховку жизни и еще некоторых категорий расходов. Для этого надо подать в СГД декларацию о доходах. Сделать это может любой, кто в 2016 году получал доходы и платил подоходный налог с населения. Подробная инструкция доступна на сайте СГД (русский, латышский).

Сотрудники СГД проверят поданные документы и начислят сумму возврата, которая перечисляется на банковский счет налогоплательщика.

В каком виде подается декларация о доходах?

В электронном виде через систему электронного декларирования (EDS). Для идентификации личности требуется либо э-подпись, либо интернет-банк.

Декларации в бумажном виде принимаются в центрах обслуживания клиентов СГД.

Когда можно подать декларацию?

Прием деклараций о доходах за 2016 год начинается 1 марта 2017 года и заканчивается 30 июня 2019 года.

Ставки необлагаемого минимума за 2016 год:

Дифференцированный не облагаемый подоходным налогом минимум был введен в Латвии в 2016 году. Важно помнить, что при определении этой суммы учитывается не только заработная плата, но и все доходы жителей (детальные разъяснения на сайте Министерства благосостояния).

Размер необлагаемого минимума зависит от суммы брутто-зарплаты, то есть до уплаты налогов. Стандартная сумма - 75 евро в месяц, которая "по умолчанию" не облагается подоходным налогом с населения.



Жители Латвии, доходы которых не превышают 380 евро в месяц (4560 евро в год), получат дополнительную необлагаемую сумму - 25 евро в месяц, то есть общий минимум для этой категории – 100 евро в месяц (1200 евро в год).

Необлагаемый минимум с доходов от 380 до 1 000 евро в месяц (от 4560 до 12 000 евро в год) рассчитывается по сложной формуле в зависимости от размера заработка.

Необлагаемый минимум с доходов, которые превышают 1000 евро в месяц (12 000 евро в год), - 75 евро в месяц (900 евро).

Что меняется для тех, кто получает до 380 евро?

Для этой категории установлена повышенная сумма необлагаемого минимума – по 100 евро в месяц или 1200 евро в год. Если при выплате зарплаты уже применяется стандартный минимум (75 евро), то неиспользованная сумма составляет 300 евро (1200-900=300).

Переплаченную сумму налога – 69 евро (то есть 23% от 300 евро) можно вернуть, подав в Службу госдоходов декларацию за 2016 год.

Что меняется для тех, кто получает свыше 380 евро?

Сумма необлагаемого минимума при доходах до 1000 евро в месяц (12 000 евро в год) рассчитывается по формуле, а при заработках свыше 1 000 в месяц – минимум 75 евро в месяц.

Например, при доходе в 500 евро сумму возвращенного переплаченного подоходного налога составит 55,54 евро, при зарплате в 700 евро – 33,39 евро.

Могут ли работающие пенсионеры вернуть налог?

К доходам пенсионеров применяется не дифференцированный, а специальный минимум – 2820 евро в год или 235 евро в месяц. Поэтому лица, чья пенсия ниже 235 евро в месяц, и они в 2016 году работали, могут подать декларацию и получить переплаченную сумму налога.

Для инвалидов, репрессированных и участников национальных движений предусмотрена дополнительная льгота.