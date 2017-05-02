Монета создана в память о Конгрессе латышей Латгалии, который проходил 26–27 апреля (9–10 мая по новому стилю) 1917 года в Резекне и принял очень важное решение о присоединении Латгалии к другим частям Латвии: Видземе и Курземе. В Конгрессе участвовало 350 человек, из них 232 были делегатами с правом голоса и 118 – гостями.

Автор дизайна монеты - Иварс Друлле. При создании дизайна художника вдохновила одна из редких фотографий с участниками конгресса.

Квадратная коллекционная монета изготовлена швейцарской компанией Faude & Huguenin. Максимальный тираж монеты - 3000 экземпляров. С 3 мая монету можно приобрести в кассах Банка Латвии или зарезервировать на сайте центробанка. Номинал монеты - 5 евро, цена в кассах Банка Латвии - 50 евро.