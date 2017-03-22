Рижский центральный вокзал в рамках проекта Rail Baltica будет перестроен по проекту, который совместно разработали архитектурное бюро PLH Arkitekter и датская компания COWI.

В конкурсе эскизов два претендента завоевали вторые места (заявка PLH Arkitekter и COWI, а также объединение латвийских архитекторов O+R+V+E+L (Outofbox, RUUME arhitekti, Vektors T, E.Daniševska birojs и Landshape). Победитель определен не был, так как ни одна из работ не соответствовала всем требованиям конкурса.

На прошлой неделе O+R+V+E+L опубликовало открытое письмо, в котором выражались опасения по поводу проведения конкурса. Латвийские архитекторы утверждали, что игнорируются рекомендации жюри, а также мнение Совета по сохранению и развитию исторического центра Риги.

Конкурс на проведение работ по проектированию и строительству вокзала планируется объявить в начале 2018 года. Строительство должно начаться в 2019 году и завершиться в 2022 году.

Rail Baltica - это часть европейских проектов TEN-T по развитию транспортного коридора север-юг. Железнодорожная магистраль с европейской колеей Rail Baltica соединит страны Балтии с Польшей и сетью ж/д других стран ЕС. Проект включает в себя строительство магистрали на территории Латвии от латвийско-эстонской границы в Салацгривском крае до латвийско-литовской границы в районе Бауски.

Rail Baltica будет электрифицированной двухпутевой магистралью, предназначенной для пассажирских и товарных поездов. В Риге и Рижском аэропорту предусматривается строительство терминалов, а в Саулкалне (Саласпилсский край) - мультимодальный грузовой терминал. Протяженность трассы в Латвии - 260 километров. Максимальная скорость движения поездов по магистрали составит 240 км/час.