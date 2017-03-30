Вильнюсские власти и муниципальная компания Vilniaus silumos tinklai (VST), управляющая сетью теплосетей столицы, выдвинули претензию на 200 млн евро французскому концерну Veolia и находящейся в его подчинении компании Vilniaus energija, с просьбой возместить ущерб, нанесенный столичному тепловому хозяйству за 15 лет. Представитель Vilniaus energija называет претензию "вздором" и "жонглированием фантастическими цифрами".

"Сумма претензии будет уточняться, когда мы сами осмотрим все оборудование и объекты, ознакомимся с выводами по их оценке, проведенной независимым экспертом", - отметил в пресс-релизе глава VST Мантас Бурокас.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас ранее сообщал информационному агентству BNS, что если претензию отклонят, то Вильнюсская мэрия и VST инициируют разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

"Таковы процедуры, что, прежде всего, мы должны выдвинуть претензию другой стороне договора. В среду это было сделано - выдвинута претензия, которая состоит из множества эпизодов и общая сумма требования компенсации может достигать 200 млн евро, но некоторые цифры возможно придется уточнить", - сказал В. Бянкунскас.

Представитель по связям с общественностью Vilniaus energija Нериюс Микалаюнас сказал BNS , что компания пока не получила претензию Вильнюса.

"Очевидна несерьезность подобных утверждений. Занимаются жонглированием фантастическими цифрами. На вопрос о цели таких шагов могут ответить только авторы подобных подсчетов. Честно говоря, это вздор. если на самом деле мы получим эту претензию, то мы ее рассмотрим, и тогда решим, что делать", - ответил Н. Микалаюнас.

Представитель по связям с общественностью Vilniaus silumos tinklai сообщила BNS, что в среду претензии отправлены регистрированным письмом Vilniaus energija и Veolia.

Veolia вместе с Vilniaus energija в январе прошлого года уже инициировали процесс против Литвы в Вашингтонском инвестиционном арбитраже. Компании требуют возместить около 100 млн евро убытков связанных с якобы нечестным поведением государства и присвоением инвестиций в Литве. Не исключается, что окончательная сумма иска будет больше.