В четверг Вильнюсский международный аэропорт возобновляет свою работу после 35-дневной реконструкции взлётно-посадочной полосы (ВПП).

В торжествах по случаю открытия аэропорта примут участие министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис, председатель правления проводившей реконструкцию ВПП латвийской компании A.C.B Валдис Лейниекс, а также руководство госпредприятия Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы"), в ведении которого находятся аэропорты Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

Первый самолёт на новой взлётно-посадочной полосе должен приземлиться в Вильнюсе в пятницу ночью, а первый самолёт из столицы Литвы в пятницу рано утром вылетит в Варшаву.

Во вторник испытательный самолет британской компании Flight Calibration Services успешно завершил испытания систем взлётно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта, чтобы выяснить, хорошо ли действуют системы светосигнального оборудования. Подобные испытания в аэропорту обычно проводят раз в полгода.

За месяц было заменено покрытие ВПП и укреплена полоса, установлена новая система дождевой канализации и дренажа, реконструированы системы светосигнального оборудования. ВПП за 18,7 млн евро обновил консорциум латвийской компании A.C.B и каунасской Autokausta.

Как отмечает руководство аэропорта, ремонтировавшаяся последний раз два десятилетия назад ВПП сильно износилась и приближалась к аварийному состоянию.

В связи с реконструкцией ВПП в Вильнюсе большинство полётов с 14 июля было перенесено в Каунас, где за этот период было обслужено около 370 тыс. авиапассажиров и примерно 3,5 тыс. рейсов.