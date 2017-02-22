"Это будет одна из крупнейших инвестиций в Laimа за годы независимости. Минимум 15 млн евро в случае Staburadze (ред.: на ул. Артилерияс) и еще больше, если решим строить в Рижском регионе", - рассказал в интервью Dienas Bizness новый председатель правления Orkla Confectionery &Snacks Latvija Том Дидрихсонс.

По словам Дидрихсонс, место под строительство окончательно еще не выбрано. "Мы еще в процессе, что выбрать - улицу Артилерияс или Рижский регион. Улица Артилерияс - территория, которая нам принадлежит, мы знаем ее возможности, а вариант в окрестностях Риги потребует больше времени. После того, как мы объявили о строительстве завода, было очень много предложений, и мы уже встретились с несколькими самоуправлениями. Они заинтересованы в том, чтобы завод был на их территории", - пояснил Дидрихсонс.

Все решения должны быть приняты в этом году. Место под строительство будет выбрано с учетом нескольких факторов - сколько средств необходимо вложить в инфраструктуру, есть ли подъездные дороги, газо- и водопровод, какова площадь земельного участка и экспортные возможности, пишет rus.db.lv.

Зачем нужен новый завод?

Как уже ранее писал портал DELFI, строительство нового завода предприятие намерено завершить к концу 2019 года.

"Нынешние помещения завода Laima на ул. Миера структурно и технологически устарели и больше непригодны для современных производственных процессов. Это лабиринт из бесчисленных зданий, этажей и расширений, которые были построены в течение нескольких десятков лет", - ранее говорил бывший председатель правления Orkla Confectionery & Snacks Latvija Эрик Смит-Хансен.

Значительная часть производства продукции Laima постепенно - в течение трех лет - будет перенесена на новый завод, а часть - на другие заводы дочерних предприятий Orkla.

Говоря о результатах 2016 года, Дидрихсонс заметил, что внутри предприятия произошли перемены, включая объединение в начале года. Но, благодаря команде, все поставленные цели достигнуты. О конкретных цифрах пока говориться рано, так как дочерние предприятия не объявили свои результаты.

Дидрихсонс также рассказал, что приоритетным направлениям для Orkla Confectionery &Snacks Latvija остаются развитие всех направлений – производство шоколада, печенья и закусок.