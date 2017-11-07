Польский портал Parkiet сообщает, что Maxima grupe интересуется возможностью приобретения предприятия Emperia Holding, контролирующего сеть магазинов товаров повседневного пользования Stokrotka ("Ромашка") и уже некоторое время ищущего инвестора.

Правление Emperia Holding весной объявила, что покупателя на 100% акций предполагается найти до конца сентября этого года. В августе правление утверждало, что в поисках инвестора уже намечается прогресс и что процесс идет по графику. И все же, как пишет портал Parkiet, оказалось, что сеть может быть продана новому инвестору только в первом квартале следующего года.

Stokrotka на своем сайте сообщает, что во всей Польше контролирует более 370 магазинов.

Листингуемая на Варшавской бирже компания Emperia holding в первом полугодии этого года получила 1,232 млрд. злотых (290,5 млн. евро) консолидированной выручки - на 5,1% больше, чем в январе-июне прошлого года, ее чистая прибыль увеличилась на 20,9% до 22,2 млн. польских злотых (5,2 млн. евро).

Emperia holding, помимо Stokrotka, контролирует компанию по развитию недвижимости Elpro Development и компанию ИТ Infinite. В группе работает более 8 тыс. человек.

Сеть Aldik сообщает, что ей принадлежит 30 магазинов. Кроме того, у принадлежащей группе Vilniaus prekyba сети аптек Euroapotheca в Польше более 80 аптек.