В настоящее время в стадии реализации находятся 36 проектов ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) по развитию недвижимости на общую сумму 135,892 млн евро.

Как сообщили на предприятии, общая площадь развиваемых объектов недвижимости составляет 297,6 тыс. кв. м.

В прошлом году VNĪ реализовало шесть проектов общей площадью 49 тыс. кв. м на сумму 19,589 млн евро. В 2015 году было завершено 10 проектов общей площадью 67 тыс. кв. м на общую сумму 35,055 млн евро.

В число крупнейших проектов VNĪ, которые находятся на стадии реализации, входят вторая очередь перестройки и реконструкции Рижского замка, перестройка Табачной фабрики для нужд Нового Рижского театра, строительство музейного хранилища на ул. Пулка и др.