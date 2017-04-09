Как сообщили на предприятии, общая площадь развиваемых объектов недвижимости составляет 297,6 тыс. кв. м.
В прошлом году VNĪ реализовало шесть проектов общей площадью 49 тыс. кв. м на сумму 19,589 млн евро. В 2015 году было завершено 10 проектов общей площадью 67 тыс. кв. м на общую сумму 35,055 млн евро.
В число крупнейших проектов VNĪ, которые находятся на стадии реализации, входят вторая очередь перестройки и реконструкции Рижского замка, перестройка Табачной фабрики для нужд Нового Рижского театра, строительство музейного хранилища на ул. Пулка и др.