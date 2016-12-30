Версия Skype для бизнеса позволяет просматривать расписание запланированных встреч и устанавливать конференц-связь. Доступ к конференц-связи из салона автомобиля будет значительно упрощен — пользователям больше не придется вводить длинные пароли.

Skype for Business, предустановленный в автомобилях Volvo, является первым шагом сотрудничества между автопроизводителем и Microsoft. В дальнейших планах компании попытка внедрения голосового помощника Cortana для распознавания голоса автовладельца и контекста, пишет издание.