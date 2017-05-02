Рижская Восточная клиническая университетская больница решила досрочно расторгнуть договоры аренды с похоронными бюро ООО Riets Plus, владелицами которого являются сотрудницы патологического центра, и ООО Sēras, сообщил агентству ЛЕТА член правления больницы Каспарс Плуме.

По его словам, такое решение принято с учетом проекта модернизации патологического центра больницы, а также с учетом мнений Госконтроля и Совета по конкуренции.

В то же время Плуме отметил, что работники больницы имеют право становиться владельцами фирмы, однако в данном случае это трактуется как этическое нарушение, позволяющее появляться подозрениям в использовании работниками больницы ситуации в интересах своего бизнеса.

Как сообщила во вторник газета Latvijas Avīze, в патологическом центре Рижской Восточной клинической университетской больницы, где располагается больничный морг, помещения сдаются в аренду похоронному бюро Riets Plus, владелицами которого являются сотрудницы патологического центра.

С 2003 и 2008 гг. соответственно членами правления Riets Plus стали Людмила Круминя и Ольга Грицино, каждой из которых принадлежит по 30% долей капитала фирмы. Остальные 40% принадлежат Артурсу Круминьшу.

Похоронная фирма с 2008 года официально арендует помещения в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Сумма договора не раскрывается, но правление больницы сообщило изданию, что Riets Plus не только вносит арендную плату за помещения, но также провела косметический ремонт помещений и пользуется платными услугами патологического центра.

Фирма арендует три помещения, в том числе и располагающийся возле морга зал, в котором хранятся гробы. Имена Крумини и Грицино можно найти в списке сотрудников отделения общей патологии патологического центра. В этом же отделении работает и агент Riets Plus Алексей Дедович.

Поначалу правление больницы сообщило газете, что в данной ситуации не содержится нарушений, однако после активного интереса журналистов к проблеме по поручению правления больницы начата проверка, чтобы выявить возможность конфликта интересов среди сотрудников патологического центра.