На минувшей неделе в Латвии было зарегистрировано АО K-1 Liepaja Metallurgical Plant с основным капиталом в 35 000 евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

По неофициальным сведениям агентства LETA, K-1 Liepaja Metallurgical Plant – юридическое лицо, которое учреждено для перенятия имущества неплатежеспособного АО KVV Liepājas metalurgs.

Поскольку K-1 Liepaja Metallurgical Plant является акционерным обществом, закон не требует обязательно подавать данные о владельцах предприятия. Но единственным членом правления K-1 Liepaja Metallurgical Plant является гражданин Израиля Игорь Шамис. По неофициальным данным агентства LETA, он покупатель KVV Liepājas metalurgs.

Председателем совета нового предприятия является гражданин России Илья Трифонов, его заместителем – также граждан России Дмитрий Баранов. В совет также вошли гражданин Швейцарии Джанфранко Лауро Карло Императо и граждане Латвии Ивета Тиле и Гунта Зиверте.

Основной капитал K-1 Liepaja Metallurgical Plant в полном объеме внесен 25 сентября, в том числе Шамис оплатил 27 700 евро, швейцарское предприятие Trasteel International SA – 7000 евро, гражданка Латвии Надежда Малиновская от имени Шамиса – 300 евро.

Юридический адрес указан в Лиепае.

По данным агентства LETA, на 16 октября назначена сделка по продаже KVV Liepājas metalurgs. В настоящий момент потенциальный покупатель оформляется все необходимые документы. Сделка должна быть согласована с кредиторами предприятия.

Агентства также отмечает, что Шамис три года назад был одним их трех претендентов на покупку неплатежеспособного АО Liepājas metalurgs, которое приобрела украинская группа KVV Group.

В 2014 году миллионер российского происхождения Шамис через зарегистрированную в Люксембурге компанию предлагал за лиепайское предприятие 120 млн евро, но оно было продано KVV Group за 107 млн евро.