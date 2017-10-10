Частный жилой дом "Luģi 1" был самовольно построен на территории, где возможны наводнения. Связанный с этим домом конфликт начался в 2009 году. Владельцы пытались доказать, что документы на нелегально построенное здание можно оформить уже после того, как оно возведено.

Верховный суд в 2014 году постановил, что самовольно построенное здание подлежит сносу. Владелице здания было предоставлено два месяца на снос объекта, но она до сих пор этого не сделала.

Поэтому во вторник к сносу здания приступили специалисты Елгавского самоуправления, в процессе задействованы полицейские и представители других ответственных служб.