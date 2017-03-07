Один покупатель сможет приобрести не более двух монет.

Общий тираж монеты составляет 5000 экземпляров. Первая часть тиража - 2500 монет - была выпущена в продажу в декабре 2016 года, и ее полностью раскупили. С 9 марта в продажу поступает вторая часть тиража - 1500 монет. Третья часть тиража будет выпущена осенью 2017 года.

На этой неделе монеты будут доступны в кассах Банка Латвии в Риге и Липае. Цена монеты в кассе Банка Латвии - 53 евро. Номинал монеты - 5 евро.

Шестигранная монета "Рождественские бои" посвящена латышским стрелкам.