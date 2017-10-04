Выпуск промышленной продукции в Латвии за восемь месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года по календарно выровненным данным в сравнительных ценах вырос на 9,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В обрабатывающей промышленности прирост составил 8,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 18,8%, в электро- и газоснабжении - 12%.

В августе 2017 года по сравнению с августом 2016 года выпуск промпродукции по календарно выровненным данным в сравнительных ценах вырос на 12,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности - на 12,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 20,4%, в электро- и газоснабжении - на 10,6%.

По сравнению с августом прошлого года производство древесины и изделий из нее выросло на 10,9%, продуктов питания - на 6,5%, готовых металлоизделий (кроме машин и устройств) - на 34,9%.

В августе 2017 года по сравнению с июлем выпуск промпродукциии по сезонно выровненным данным в сравнительных ценах увеличился на 1,2%. Прирост в обрабатывающей промышленности составил 1,6%, в электро- и газоснабжении - 0,3%, спад в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1,6%.

В августе 2017 года по сравнению с августом 2016 года оборот обрабатывающей промышленности по календарно выровненным данным в фактических ценах вырос на 16,1%, в том числе на местном рынке - на 14,5%, на экспортном рынке - на 18,1% (в том числе в еврозоне - на 29,6%, за ее пределами - на 9,8%).

В августе 2017 года по сравнению с июлем оборот обрабатывающей промышленности по сезонно выровненным данным вырос на 3,5%. На местном рынке прирост составил 2,1%, в экспорте - 5,2% (в еврозоне - 7%, за ее пределами - 8,5%).