В портах Латвии за первые пять месяцев 2017 года перевалено 29,253 млн тонн грузов - на 6,7% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Больше всего в январе-мае этого года порты перевалили сыпучих грузов - 15,765 млн тонн (+20,4%), в том числе угля перевалено 8,984 млн тонн (+35,6%), химических грузов - 1,275 млн тонн (-7,2%), древесной щепы - 729,5 тыс. тонн (+31,9%).

Наливных грузов за первые пять месяцев года перевалено 8,914 млн тонн (-10,7%). Наибольшую их часть составили нефтепродукты - 8,577 млн тонн (-10,9%), сырой нефти перевалено 12,8 тыс. тонн (-46,9%).

Генеральных грузов перевалено 4,573 млн тонн (+5,7%), в том числе грузов в контейнерах - 1,857 млн тонн (+13,3%), лесоматериалов - 1,279 млн тонн (-8%), грузов "roll on/roll off" - 1,244 млн тонн (+9,8%).

Лидером по пятимесячному грузообороту был Рижский порт, переваливший 14,88 млн тонн грузов (-4%). Далее следует Вентспилсский порт с грузооборотом в 10,771 млн тонн (+20,3%), на третьем месте Лиепайский порт с 2,89 млн тонн грузов (+24,7%).

Среди малых портов по грузообороту за первые пять месяца лидирует Скултский порт с 361,9 тыс. тонн (+34%). Далее следуют Мерсрагский порт с 191,6 тыс. тонн (-9,5%) и Салацгривский порт с 130 тыс. тонн (+5,2%).

В целом малые порты в январе-мае 2017 года перевалили 711,3 тыс. тонн грузов - на 13,2% больше, чем за тот же период 2016 года.

За первые пять месяцев 2016 года грузооборот латвийских портов составил 27,409 млн тонн.