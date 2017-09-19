Оборот рыбоконсервного предприятия Karavela, выпускающего линию рыбных консервов Kaija, за первые восемь месяцев 2017 года составил 22,9 млн евро - это больше, чем за тот же период 2016 года, сообщили агентству LETA его представители.

В том числе в августе 2017 года месячный оборот предприятия был рекордно большим - 3,88 млн евро. В августе предприятие реализовало более 5,5 млн единиц продукции.

В этом году в целом Karavela тоже планирует рекордно большой оборот.

Предприятию удалось достичь стремительного роста благодаря реализации нескольких проектов на западноевропейских рынках и в США. В этом году Karavela начало сотрудничество с сетями супермаркетов Aldi и Lidl в Германии, рядом держателей частных товарных знаков в Австрии, Франции, Нидерландах и США.

В этом году Karavela планирует представить также ряд новых продуктов на крупнейшей в мире продовольственной выставке "Anuga 2017", которая будет проходить в Кельне 7-10 октября.

В 2016 году оборот Karavela составил 28,304 млн евро - на 1,8% меньше, чем в 2015 году, прибыль выросла на 55,6% - до 747,753 тыс. евро.

Основной капитал зарегистрированного в 2001 году предприятия Karavela - 49,7 тыс. евро, владельцы - три частных лица, крупнейший из них - Янис Бите (56%).